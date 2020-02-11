NASA проводить експеримент з чорнобильським грибком на борту МКС
Про це повідомляє Cnet.
Як зазначається, у листопаді минулого року вчені з університету Джонса Гопкінса (штат Меріленд, США) відправили меланін, отриманий від грибка, до Міжнародної космічної станції. На МКС меланін випробують на здатність захищати від радіації в космосі.
"Ми знаємо, що космічна радіація небезпечна, і вона завдає шкоди матерії. Якщо у вас є матеріал, який може служити захистом від радіації, він може не тільки захистити людей і конструкції в космосі, але й мати дуже реальну користь для людей, що знаходяться тут, на Землі", - вважає науковий співробітник та керівник проєкту Радамес Дж. Б. Кордеро.
Грибок вперше було виявлено на стінках зруйнованого 4-го реактора Чорнобильської АЕС в 1991 році - через п'ять років після вибуху ядерного реактора. Лише нещодавно вчені встановили, що його властивості можуть допомогти захистити людей від радіації.
Йдеться про грибок виду Cryptococcus neoformans. Подальші дослідження продемонстрували, що ці грибки здатні перетворювали енергію гамма-випромінювання в хімічну енергію (радіосинтез). Тобто, вони можуть бути корисними для людини в космосі через їх меланін. Водночас вони можуть негативно вплинути на людину з порушеною імунною системою, якщо потраплять в її організм.
Очікується, що результати роботи стануть доступними протягом найближчих місяців.
Фото: authcom.com