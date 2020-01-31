Коронавірус: Google, Amazon та Microsoft закривають представництва у Китаї

Google тимчасово закриває власні представництва у Китаї та Тайвані, щоб убезпечити співробітників від зараження коронавірусом.

Про це інформує BBC.

"Google тимчасово закриває всі свої представництва у Китаї, Гонконгу та Тайвані внаслідок спалаху коронавірусу", - йдеться у повідомленні.

Крім того, компанія скасовує відрядження своїх співробітників до Китаю та Гонконгу. Працівникам, які перебувають у Китаї, рекомендують якнайшвидше залишити країну та протягом кількох тижнів працювати вдома.

Google має 4 офіси на материковому Китаї попри те, що пошуковик офіційно заборонений у Піднебесній. У компанії не повідомляють, скільки людей працюють у Китаї.

Корпорації Amazon та Microsoft також повідомили про закриття представництв у Китаї.

Цього тижня Facebook став першою великою американською компанією, що закликала співробітників уникати поїздок до КНР.

Як повідомляв Укрінформ, у Китаї з грудня 2019 реєструються випадки захворювання на пневмонію, викликану новим коронавірусом (2019-nCoV). Станом на 31 січня від хвороби у різних країнах померли вже 213 осіб, кількість хворих перевищила 9,8 тис. осіб. Захворювання виявлено у 22 країнах.

Раніше повідомлялося про 4 підозри на коронавірусну інфекцію 2019-nCoV в Україні, однак вони не підтвердилися.

43 авіакомпанії тимчасово призупинили польоти до Китаю через стрімке поширення коронавірусу.

Коронавіруси – це велика родина респіраторних вірусів (40 видів), що можуть спричиняти захворювання: від звичайної застуди до тяжкого гострого респіраторного синдрому. Основними клінічними ознаками та симптомами коронавірусу є гарячка та ускладнене дихання.