Штучний інтелект уперше розробив ліки

Штучний інтелект розробив уперше у світі медикамент для лікування обсесивно-компульсивного розладу.

Про це повідомляє The Telegraph.

“Перший медикамент, який повністю розроблений штучним інтелектом, наближається до фази тестування на людях та вважається великим досягненням у сфері медицини”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє газета, медикамент для лікування обсесивно-компульсивного розладу був розроблений системою штучного інтелекту біотехнічної компанії Exscientia з Оксфорду.

Японська фармацевтична компанія Sumitomo Dainippon Pharma використовувала систему, яка автоматично аналізувала генетичні дані пацієнтів та знаходила молекули, які можуть бути використані у новому медикаменті.

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Зазначається, що зазвичай фаза розробки триває до близько 4,5 років, однак штучний інтелект зробив це за менш ніж 12 місяців.

Як повідомляє BBC, перша фаза випробовування препарату на людях розпочнеться в Японії, і якщо вона буде успішною, то тоді тестування медикаменту також пошириться на інші країни світу.