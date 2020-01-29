Популярним мобільним месенджером Viber найбільше користується молодь від 25 до 34 років.

Про це кореспонденту Укрінформ повідомили у пресслужбі Rakuten Viber в Україні.

"Viber підбив підсумки 2019 року та визначив, хто є основною аудиторією додатку. Більша частина користувачів — це молодь у віці від 25 до 34 років (33%) та від 18 до 24 років (майже 16%)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що найбільш “балакучими" виявились Київ, Львів та Харків — більшість дзвінків та повідомлень надсилаються мешканцями саме цих міст.

Як повідомлялося, месенджер Viber отримує свій основний дохід в Україні від бізнес-розсилок.