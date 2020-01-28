Оголосили ТОП-20 найбільш популярних додатків у 2019 році
Про це повідомляє Visual Capitalist з посиланням на дані дослідження Sensor Tower.
Компанія Facebook володіє чотирма з найпопулярніших програм 2019 року: Facebook (4 місце), Facebook Messenger (3 місце), WhatsApp (1 місце) та Instagram (5 місце). У сукупності вони можуть похвалитися приголомшливими 16 мільярдами завантажень. Варто зазначити, що месенджер WhatsApp займає перше місце рейтингу вже четвертий рік поспіль. Його у 2019-му завантажували 900 мільйонів разів.
На другому місці китайський соцмедійний додаток TikTok, який створює та поширює відеофайли та онлайн-трансляції. Це найпопулярніша платформа для коротких відео в Aзії, яка поширилася на інші частини світу і швидко набирає популярність. Додаток став лідером в 2019 році серед завантажень на iOS-пристроях. Виторг китайської платформи склала 117 млн доларів, що в п’ять разів більше, ніж у 2018 році.
Загальна кількість завантажень додатків на гаджети минулого року зросла до 115 мільярдів, серед них - 31 мільярд завантажень у App Store та 84 мільярди на Google Play.
Повний список найбільш завантажуваних додатків в 2019-му році виглядає так:
1. WhatsApp
2. TikTok
3. Facebook Messenger
4. Facebook
5. Instagram
6. Likee
7. SHAREit
8. YouTube
9. Snapchat
10. Netflix
11. UC Browser
12. Spotify
13. YouTube Music
14. PicsArt
15. Uber
16. Wish
17. Amazon
18. Helo
19. Hotstar
20. Twitter
Серед країн, користувачі яких найчастіше завантажували вищезазначені додатки, стали Індія, США, Бразилія, Росія, Індонезія, Мексика, Туреччина, Японія, В’єтнам та Велика Британія.
Індія стала найкращим майданчиком для TikTok. Громадяни цієї країни склали 45% від усієї кількості користувачів, які завантажили цей додаток у 2019 році.