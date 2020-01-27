Користувачі повідомили про збої в роботі Twitter

Користувачі з усього світу повідомили про збої в роботі Twitter.

Про це свідчать дані сайту Downdetector, що відстежує роботу інтернет-ресурсів.

Користувачі відзначають проблеми в роботі додатка Twitter для iPhone і iPad (43%), на платформі Android — (17%), а 39% не можуть зайти на сайт.

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З проблемами зіткнулися користувачі США, Великої Британії, Франції, Іспанії, Німеччини, Японії, Канади, Туреччини, Мексики, Аргентини, Перу, Бразилії, Нідерландів, Угорщини і Данії.