Користувачі повідомили про збої в роботі Twitter
Укрінформ
Користувачі з усього світу повідомили про збої в роботі Twitter.
Про це свідчать дані сайту Downdetector, що відстежує роботу інтернет-ресурсів.
Користувачі відзначають проблеми в роботі додатка Twitter для iPhone і iPad (43%), на платформі Android — (17%), а 39% не можуть зайти на сайт.
З проблемами зіткнулися користувачі США, Великої Британії, Франції, Іспанії, Німеччини, Японії, Канади, Туреччини, Мексики, Аргентини, Перу, Бразилії, Нідерландів, Угорщини і Данії.