У роботі Facebook стався глобальний збій

Про збої в роботі повідомляють користувачі з США, Німеччини, Польщі, Великої Британії, Нідерландів, Італії, Болгарії, України та інших країн.

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Більшість проблем, згідно з даними ресурсу, пов'язана з некоректною роботою стрічки новин (75%). 12% користувачів не можуть увійти в мережу, або взагалі завантажити її.