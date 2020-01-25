У роботі Facebook стався глобальний збій
Укрінформ
У роботі соціальної мережі Facebook стався масштабний збій. Зокрема його відчули користувачі в Україні.
Про це свідчать дані порталу Downdetector.
Про збої в роботі повідомляють користувачі з США, Німеччини, Польщі, Великої Британії, Нідерландів, Італії, Болгарії, України та інших країн.
Більшість проблем, згідно з даними ресурсу, пов'язана з некоректною роботою стрічки новин (75%). 12% користувачів не можуть увійти в мережу, або взагалі завантажити її.