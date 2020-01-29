Два супутники можуть зіткнутися на орбіті Землі

За даними служби спостереження за космічним сміттям LeoLabs, 29 лютого можуть зіткнутися космічний телескоп IRAS і науковий супутник GGSE-4.

Про це повідомляє Science Alert з посиланням на сервіс LeoLabs, який відстежують космічне сміття.

У службі LeoLabs відзначають, що 29 січня, близько опівночі за Всесвітнім часом UTC, два космічних кораблі проходитимуть на відстані близько 15−30 метрів один від одного.

Оскільки обидва апарати мертві, як приймачі, з Землі ніяк не можуть передати їм наказ на маневрування. Згідно з розрахунками LeoLabs, ймовірність того, що вони зіткнуться становить один до 100.

«Подібні зіткнення траплялися в минулому напевно. Що дійсно цікаво в цьому, так це те, що передбачуваний прохід в межах 15−30 метрів — це неймовірно близько», — сказала космічний археолог Аліса Горман з університету Фліндерс.

1/ We are monitoring a close approach event involving IRAS (13777), the decommissioned space telescope launched in 1983, and GGSE-4 (2828), an experimental US payload launched in 1967.



(IRAS image credit: NASA) pic.twitter.com/13RtuaOAHb — LeoLabs, Inc. (@LeoLabs_Space) January 27, 2020

«Космічні кораблі роблять маневри ухилу, щоб уникнути об'єктів, які знаходяться в межах 60 км. Так що це дійсно, дуже близько. І якщо зіткнення дійсно станеться, потенційно може утворитися велика кількість сміття. Я б сказала, що це одне з найнебезпечніших можливих зіткнень, яке ми бачили протягом останнього часу», — підкреслила Аліса Горман.

Телескоп IRAS, запущений в 1983 році, мав стартову масу 1083 кг і займає простір 3,6 на 3,24 на 2,05 метра. Апарат GGSE-4, який запустили в 1967 році, набагато менше, вагою всього в 4,5 кг.

За словами Горман, якщо два космічних корабля зіткнуться, менший буде знищений, утворюючи хмару нових уламків. Більший, ймовірно, залишиться в значній мірі неушкодженим, але зробить ще більше сміття.

Це не становить жодної небезпеки для нас тут, на Землі. Будь-яке сміття з орбіти згорить при повторному вході в атмосферу. Воно навіть не дійде до Землі. Занепокоєння вчених пов’язано з іншими космічними кораблями.

«Вони будуть стикатися з неймовірно високою швидкістю. І на цій швидкості, ймовірно, що менший супутник повністю розколеться на більш дрібні фрагменти. І кожен з цих фрагментів сам по собі стає небезпечним об'єктом, частиною космічного сміття. Таким чином, збільшується ризик зіткнення з працюючим супутником», — пояснила Горман.