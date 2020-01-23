Subaru за десять років збільшить частку екомобілів до 40%

Японська компанія Subaru повідомила, що її мета - збільшити частку електро - і гібридних автомобілів в обсязі світових продажів до 2030 року, принаймні, до 40%.

Про це повідомляє NHK.

"Уряди по всьому світу посилюють останнім часом екологічні норми. Це значне підвищення для компанії у порівнянні з 2018 фінансовим роком, коли такі автомобілі склали трохи більше ніж 2% від всіх проданих автомобілів", - йдеться в повідомленні.

Компанія каже, що технологію для виробництва гібридних автомобілів надасть компанія Toyota.

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Ці компанії мають спільні фонди й зараз ведуть розробку нової моделі електромобіля, яку Subaru планує запустити в продаж у першій половині 2020-х років.