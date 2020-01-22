В Ужгороді студенти сконструювали 3D-принтер, який дозволяє покроково створювати фізичний об’єкт за цифровою моделлю.

Про це повідомляють у медіа-центрі Ужгородського національного університету.

“В Ужгороді студенти-айтівці сконструювали 3D-принтер, який дозволяє покроково створювати фізичний об’єкт за цифровою моделлю. 3D-об’єкти робляться з плавкого матеріалу (пластик) через його плавлення при подачі під високим тиском. Декілька деталей, виготовлених цим 3D-принтером, уже успішно замінили первинні деталі на ньому самому,” - йдеться в повідомленні.

Студенти-айтівці сконструювали власний 3D-принтер//Фото: mediacenter.uzhnu.edu.ua

Розробниками стали студенти 2-го курсу факультету інформаційних технологій УжНУ спеціальності «Комп’ютерні науки» Анатолій Котвицький, Ігор Гончарук-Хомин, Мар’ян Вершинін та Адріан Чижевський.

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Факультет відомий досягненнями в галузі робототехніки та розробки програмного забезпечення.