Toshiba планує вивести на ринок технологію квантового шифрування

Японська компанія Toshiba до березня майбутнього року планує почати пропонувати своїм клієнтам технологію шифрування нового покоління.

Про це повідомляє NHK World-Japan.

Компанія хоче вивести в комерційний обіг у США технологію квантового шифрування.

Представники Toshiba вважають, що, як тільки швидкі квантові комп'ютери стануть реальністю, передача даних буде вкрай вразливою з точки зору безпеки.

У компанії говорять, що їх технологія шифрування буде повністю захищена від злому. Для передачі зашифрованих даних і ключа дешифрування технологія використовує світлові частинки фотони.