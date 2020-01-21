Toshiba планує вивести на ринок технологію квантового шифрування
Укрінформ
Японська компанія Toshiba до березня майбутнього року планує почати пропонувати своїм клієнтам технологію шифрування нового покоління.
Про це повідомляє NHK World-Japan.
Компанія хоче вивести в комерційний обіг у США технологію квантового шифрування.
Представники Toshiba вважають, що, як тільки швидкі квантові комп'ютери стануть реальністю, передача даних буде вкрай вразливою з точки зору безпеки.
У компанії говорять, що їх технологія шифрування буде повністю захищена від злому. Для передачі зашифрованих даних і ключа дешифрування технологія використовує світлові частинки фотони.