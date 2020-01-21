Toshiba планує вивести на ринок технологію квантового шифрування

Toshiba планує вивести на ринок технологію квантового шифрування

Укрінформ
Японська компанія Toshiba до березня майбутнього року планує почати пропонувати своїм клієнтам технологію шифрування нового покоління.

Про це повідомляє NHK World-Japan.

Компанія хоче вивести в комерційний обіг у США технологію квантового шифрування.

Представники Toshiba вважають, що, як тільки швидкі квантові комп'ютери стануть реальністю, передача даних буде вкрай вразливою з точки зору безпеки.

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У компанії говорять, що їх технологія шифрування буде повністю захищена від злому. Для передачі зашифрованих даних і ключа дешифрування технологія використовує світлові частинки фотони.

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