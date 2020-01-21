Amazon працює над технологію, що дозволить розраховуватися у магазинах долонею

Компанія Amazon розробляє нову технологією, що дозволить розраховуватися в магазинах долонею.

Як повідомляє The Wall Street Journal, пропонується розмістити спеціальні касові термінали, які будуть пов'язувати відбиток долоні людини з її рахунком у банку.

Біометрична інформація, а також історія покупок користувачів буде зберігатися на сервері Amazon.

Amazon планує розмістити такі термінали у кав'ярнях, закладах швидкого харчування та інших місцях, де завжди великий потік люде.