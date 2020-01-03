Samsung представить розумний холодильник, який пропонуватиме страви

Південнокорейська компанія Samsung представить холодильник, який завдяки штучному інтелекту, зможе розпізнавати їжу.

Про це повідомляє The Verge.

“Samsung представить цього року холодильник з додатковими можливостями штучного інтелекту”, - йдеться у повідомлені.

Ймовірно, це відбудеться вже наступного тижня на Міжнародній виставці побутових електротоварів CES 2020.

Як повідомляє портал, усередині розумних холодильників будуть встановлені камери із штучним інтелектом.

Вони скануватимуть їжу та повідомлятимуть власнику про продукти, які скоро закінчаться.

Також користувачі зможуть через свій смартфон дивитися у холодильник під час покупок у супермаркеті та згадати купити інгредієнти, про які вони забули виходячи з дому.

Завдяки новому оновленню програмного забезпечення в холодильнику, пристрій пропонуватиме користувачам готувати страви на основі продуктів, які знаходяться усередині самого холодильнику.

Фото: www.theverge.com