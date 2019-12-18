Apple, Google та Amazon готують єдиний стандарт для гаджетів "розумного" дому

Компанії-гіганти Apple, Google, Amazon і Zigbee Alliance (об'єднує Comcast, IKEA, Samsung та ін.) оголосили про створення робочої групи, яка розроблятиме єдиний стандарт для роботи пристроїв "розумного" будинку.

Про це повідомляється на сайті Apple.

"Amazon, Apple, Google і Zigbee Alliance сьогодні оголосили про створення нової робочої групи, яка планує розробити та просувати прийняття нового стандарту бездротового зв’язку для підвищення сумісності між "розумними" пристроями для дому", - йдеться у повідомленні.

До них також приєднаються компанії-члени правління Zigbee Alliance, такі як IKEA, Legrand, NXP Semiconductors, Resideo, Samsung SmartThings, Schneider Electric, Signify (раніше Philips Lighting), Silicon Labs, Somfy і Wulian.

Мета проєкту Connected Home over IP - спростити розробку смарт пристроїв для виробників та підвищити взаємодію між різними пристроями для "розумного" будинку між собою, мобільними додатками, хмарними сервісами і голосовими помічниками Alexa (Amazon), Siri (Apple), Google Assistant і іншими.

"Проєкт побудований на основі спільного переконання, що розумні пристрої для дому повинні бути безпечними, надійними та безпроблемними у використанні", - йдеться у прессрелізі.

Робоча група створить стандарт з відкритим вихідним кодом для розробки і впровадження нового уніфікованого протоколу зв'язку. Партнери запрошують виробників пристроїв і розробників технологій для "розумного" будинку приєднатися до проєкту.

Коли на ринку з'являться перші продукти, не повідомляється.