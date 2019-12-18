Apple, Google та Amazon готують єдиний стандарт для гаджетів "розумного" дому
Про це повідомляється на сайті Apple.
"Amazon, Apple, Google і Zigbee Alliance сьогодні оголосили про створення нової робочої групи, яка планує розробити та просувати прийняття нового стандарту бездротового зв’язку для підвищення сумісності між "розумними" пристроями для дому", - йдеться у повідомленні.
До них також приєднаються компанії-члени правління Zigbee Alliance, такі як IKEA, Legrand, NXP Semiconductors, Resideo, Samsung SmartThings, Schneider Electric, Signify (раніше Philips Lighting), Silicon Labs, Somfy і Wulian.
Мета проєкту Connected Home over IP - спростити розробку смарт пристроїв для виробників та підвищити взаємодію між різними пристроями для "розумного" будинку між собою, мобільними додатками, хмарними сервісами і голосовими помічниками Alexa (Amazon), Siri (Apple), Google Assistant і іншими.
"Проєкт побудований на основі спільного переконання, що розумні пристрої для дому повинні бути безпечними, надійними та безпроблемними у використанні", - йдеться у прессрелізі.
Робоча група створить стандарт з відкритим вихідним кодом для розробки і впровадження нового уніфікованого протоколу зв'язку. Партнери запрошують виробників пристроїв і розробників технологій для "розумного" будинку приєднатися до проєкту.
Коли на ринку з'являться перші продукти, не повідомляється.