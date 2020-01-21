Квадрокоптер-розвідник "Берегиня" - винахід 23-річного конструктора Укроборонпрому

ВАТ "Меридіан" ім. С.П. Корольова, що входить до складу державного концерну "Укроборонпром", презентував потенційним замовникам власну розробку – квадрокоптер "Берегиня" для розвідувальних операцій.

Про це повідомляє пресслужба державного концерну "Укроборонпром".

"Керівником проекту розробки літального апарату став 23-річний працівник заводу Максим Шеремет, аспірант спеціальності "авіоніка" КПІ ім. Сікорського", - йдеться у повідомленні.

"Берегиня" – перший військовий квадрокоптер вітчизняного виробництва. Його рама надрукована з карбону за допомогою 3D принтера, вага – до 2 кг. Цей матеріал є міцним і легким, що робить безпілотник мобільним та ефективним для розвідувальних цілей. Це також здешевлює ремонт апарату.

Як зазначається, час повного розгортання комплексу, за умови підготовки операторів, – до 2 хвилин, заміна акумулятора – до 1 хвилини. Безпілотник за 3 секунди набирає висоту 100 метрів. При швидкості вітру 20 м/с (тропічний шторм) в ручному режимі ним можна керувати без обмежень.

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Квадрокоптер оснащений двома камерами (цифрова та аналогова). Зображення з безпілотника передається не тільки пілоту, але й на наземну станцію.

"Берегиня", на відміну від квадрокоптерів для цивільних потреб, має захищені канали зв’язку, що убезпечує пілота від (виявлення) спеціалізованим обладнанням.

"Меридіан" отримав запит від Міністерства оборони на розробку квадрокоптера у березні минулого року. В результаті Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України розробив робочі матеріали до проєкту тактико-технічних вимог, і завод "Меридіан" розпочав виробництво. А в жовтні відбулися перші випробування квадрокоптера "Берегиня". Таким чином, від розробки до демонстраційного польоту минуло трохи менше ніж півроку, зазначає пресслужба.