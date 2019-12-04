Прикордонники отримали квадрокоптери з камерами та тепловізорами

Навчально-матеріальну базу з підготовки застосування та експлуатації безпілотних авіаційних систем Головного центру підготовки особового складу Держприкордонслужби поповнено новітніми зразками безпілотної авіаційної техніки.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

“Серед найновіших зразків - квадрокоптер Matrice 200 V2 та квадрокоптер DJI Mavic 2 Enterprise Dual (Smart Controller). Ці квадрокоптери обладнані камерами денного спостереження та тепловізорами. Вони мають потужні характеристики та можливості з ведення повітряного моніторингу як удень, так і вночі”, - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що нова техніка дасть змогу ефективно організовувати та проводити освітній процес підготовки персоналу органів охорони державного кордону.

фото: Держприкордонслужба