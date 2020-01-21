В Україні розробили план покращення мобільного зв'язку

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації спільно з мобільними операторами розробили план покращення Інтернету по Україні.

Про це помічниця голови НКРЗІ Богдана Півень повідомила на своїй сторінці у Facebook.

“Комісією сьогодні на засіданні підтримано розроблений спільно з операторами детальний план заходів на найближчі місяці. Дорожня карта заходів рефармінгу, що мають бути виконані для вчасного старту LTE 900 з 01.07.2020”, - повідомила вона.

Півень додала, що для втілення плану в життя спершу потрібно два рішення уряду: щодо змін до Плану використання радіочастотного ресурсу України та щодо розмірів плати за ліцензії, потім опрацювати заяви щодо ліцензій, отримати від операторів сплату до бюджету, видати ліцензії та почати замінювати обладнання.

Півень уточнила, що орієнтовно перші ліцензії на LTE набудуть чинності 1 липня 2020 року. Вони запрацюють у Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській та Волинській областях. До кінця цього року 4G-900 планують впровадити по всій Україні.

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Як повідомлялося, раніше Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, розпочала роботу над спрощенням порядку перенесення абонентського номера між мобільними операторами.