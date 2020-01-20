Microsoft інвестує $1 мільярд в очищення повітря

Американська компанія Microsoft інвестує мільярд доларів в очищення атмосфери від вуглецю.

Про це повідомляє портал Naked Science.

«Техновелет Microsoft обіцяє до 2030 року стати цілком "вуглець-негативною" компанією. На очищення атмосфери мають намір витратити мільярд доларів», - йдеться у повідомленні.

За словами генерального виконавчого директора компанії Сатьї Наделли, якщо останнє десятиліття людей чогось і навчило, так це того, що технології можуть заподіяти більше шкоди, ніж користі.

Він додав, що люди повинні почати компенсувати руйнівні наслідки зміни клімату.

Акцентується, що друга мета Microsoft - видалити з атмосфери стільки вуглецю до 2050 року, скільки з моменту заснування компанії в 1975 році становлять викиди безпосередньо, або за рахунок використання електроенергії.

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За словами представників Microsoft, вони профінансують цей проєкт, підвищивши внутрішню плату за викиди вуглецю, використання електроенергії та авіаперевезення, яку корпорація стягує зі своїх бізнес-груп з 2012 року.

Президент компанії Бред Сміт додав, що ці плани «вимагатимуть до 2030 року створити технології, яких сьогодні не існує», а вже в 2050-му центри опрацювання даних Microsoft, офіси, кампуси та інші об'єкти інфраструктури використовуватимуть цілком відновлювані джерела енергії.