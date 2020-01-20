Маск сказав, коли відбудеться перший пілотований політ Dragon Crew
Про це повідомив глава компанії-розробника SpaceX Ілон Маск під час пресконференції за підсумками успішного випробування системи аварійного порятунку, передає Інтерфакс.
Маск уточнив, що терміни такого пуску визначались спільно SpaceX і керівництвом NASA.
"Я вважаю, що необхідне для запуску пілотованого Crew Dragon обладнання буде готово до завершення лютого, але не пізніше березня", - сказав він, підкресливши, що перевірки всіх систем і вузлів обладнання будуть проводитися три-чотири та більше разів.
Нагадаємо: зараз екіпажі на Міжнародну космічну станцію відправляє російські ракети Союз і успіх корабля Маска загрожує призвести до багатомільйонних втрат для космічної галузі РФ, яка й без того страждає через санкції.
У перегонах також бере участь корабель Starliner, який розробляється компанією Boeing за участю NASA.