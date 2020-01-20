Маск сказав, коли відбудеться перший пілотований політ Dragon Crew

Перший комерційний пілотований політ американського космічного корабля багаторазового використання Crew Dragon запланований на початок другого кварталу поточного року.

Про це повідомив глава компанії-розробника SpaceX Ілон Маск під час пресконференції за підсумками успішного випробування системи аварійного порятунку, передає Інтерфакс.

Маск уточнив, що терміни такого пуску визначались спільно SpaceX і керівництвом NASA.

"Я вважаю, що необхідне для запуску пілотованого Crew Dragon обладнання буде готово до завершення лютого, але не пізніше березня", - сказав він, підкресливши, що перевірки всіх систем і вузлів обладнання будуть проводитися три-чотири та більше разів.

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Нагадаємо: зараз екіпажі на Міжнародну космічну станцію відправляє російські ракети Союз і успіх корабля Маска загрожує призвести до багатомільйонних втрат для космічної галузі РФ, яка й без того страждає через санкції.

У перегонах також бере участь корабель Starliner, який розробляється компанією Boeing за участю NASA.