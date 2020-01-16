Українці зможуть користуватися Інтернетом під час польоту в літаку - Гончаруок

Уряд забезпечив можливість підключення до мережі Інтернет під час польоту в літаку на всіх етапах: від посадки до висадки.

Відповідне рішення Кабінет Міністрів ухвалив на засіданні.

Крім того, розширений діапазон для мобільного зв’язку. "Це важливий крок до появи якісного інтернету в маленьких селах та віддалених регіонах”, - зазначив Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

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Глава уряду додав, що ухвалене й важливе антикорупційне рішення в цьому напрямі: віднині частоти, призначені для 5G, будуть розподілятися між операторами виключно через відкриті тендери.

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