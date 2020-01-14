Китайські вчені створили зображення найбільш віддаленого відомого ядра галактик

Китайські астрономи створили знімки найбільш віддаленого відомого активного ядра галактик (блазара) з високою роздільною здатністю.

Про це повідомляє Xinhua.

"Дослідницька команда під керівництвом китайських астрономів створила знімки найбільш віддаленого відомого блазара у високій роздільній здатності. Астрономи переконані, що вони допоможуть пролити світло на еволюцію галактик, які з'явилися в ранній період Всесвіту", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляє Xinhua, команда науковців проводила радіоспостереження високої роздільної здатності блазара J0906+6930, використовуючи систему з 10 радіотелескопів під назвою Very Long Baseline Array, яка розташована в США.

Червоне зміщення 5,47 вказує, що цей блазар випускав своє випромінювання приблизно 13 мільярдів років тому.

"Цей космічний об'єкт є одним із найбільш віддалених у класі активних галактичних ядер, які нам вдалося виявити дотепер", - зазначив дослідник із Шанхайської астрономічної обсерваторії Ань Тао, що очолює дослідницьку команду.

За його словами, дослідники вивчали цей блазар протягом більш як 14 років, щоб створити серію багатоепізодичних зображень. Під час роботи вони вперше виявили поляризоване випромінювання блазарів і спостерігали рух джета (струменя плазми, що виривається з ядра, - ред.) у ньому.

"Послідовне дослідження, включаючи спостереження за допомогою високочутливих телескопів нового покоління, дасть змогу астрономам виявити більше деталей про слабших блазарів із високим червоним зміщенням", - переконаний Тао.