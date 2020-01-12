У житомирському Музеї космонавтики запустили зореліт "Еней"

У Житомирі в рамках відзначення 113-ї річниці від дня народження видатного земляка, авіаконструктора Сергія Корольова у Музеї космонавтики запустили унікальний зореліт «Еней», аналогів якому немає в Україні.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Це перший космічний симулятор в Україні. Він унікальний тим, що це не лише віртуальна реальність в окулярах, тому що тут є екран, а також кабіна для двох пілотів, встановлені цікаві інструменти. Людина за один раз може дізнатися лише 10-15% з того, що тут є», - розповів розробник проєкту, головний конструктор компанії «Лінкстар» Євген Корольов.

Він додав, що для його компанії це перший досвід роботи над космічним напрямком, адже раніше вона виготовляла авіаційні тренажери. Зореліт «Еней» створили упродовж пів року і в майбутньому його планують вдосконалювати як у технічному, так і в програмному плані.

Корольов пояснив, що відбувається у кабіні зорельоту, коли туди потрапляють відвідувачі музею.

У Житомирі в музеї космонавтики запустили зореліт "Еней" / Фото: Ірина Чириця. Укрінформ

«Принцип його дії - дати базову інформацію про польоти в космос і вигляд космічних об’єктів. У нас вже продумана програма для відвідувачів, яка базується на простих речах, а переходить до складних. Наприклад, що треба робити, аби злетіти, яка відстань до Місяця чи іншої планети. Це дозволить, щоб людина за 5-10 хвилин перебування в зорельоті знала діаметр Землі, відстань до інших планет. Усе доповнено інтерактивною дією, таким чином краще сприймається інформація. На якомусь рівні себе навіть можна відчути космонавтом», - додав Корольов.

У музеї натомість сподіваються, що зореліт «Еней» стане доповненням до освітнього напрямку діяльності закладу.

«Наш музей націлений у майбутнє, тому для нього такий тренажер важливий, бо, може, він когось надихне на вибір майбутньої професії, вивчення якихось дисциплін. Ми давно перетворилися на освітній центр і така освітня місія реалізується і через цей проєкт. Сподіваємося, що колись до нас прийде людина, яка стане наступним Корольовим або Ілоном Маском», - зауважила заступниця директора Музею ім. Сергія Корольова Вікторія Четвертак.

Вартість зорельоту – 1 млн грн. Ці кошти виділили з обласного бюджету.

Як повідомлялося, на Житомирщині 2020-й оголосили роком Музею космонавтики ім. Корольова з нагоди відзначення 50-річчя від дня створення закладу.