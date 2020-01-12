Практикант NASA відкрив нову екзопланету

Практикант Національного управління США з аеронавтики і дослідженню космічного простору (NASA) відкрив нову екзопланету.

Про це повідомляє DW.

17-річний Вольф Кукьє проходив практику в NASA влітку 2019 року. Він мав вивчати зміни в яскравості зірок за допомогою космічного телескопа TESS.

На третій день практики підліток звернув увагу на незвичайний сигнал і припустив, що побачив зоряне затемнення. Пізніше фахівці дійшли висновку, що молодий чоловік виявив нову планету, розташовану за межами Сонячної системи.

NASA підтвердило, що підліток відкрив планету. Об'єкт, що отримав назву TOI 1338 b, в 6,9 раза більший за Землю та знаходиться на відстані 1300 світлових років від неї, в сузір'ї Живописця.

Це перша планета з кратною орбітою, відкрита телескопом TESS. Вчені відносять до них екзопланети, які не обертаються навколо одиночної зірки (як Земля навколо Сонця), а навколо подвійної. Дві зірки обертаються одна навколо одної кожні 15 днів, а одна на 10% більше зе Сонце.

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Телескоп TESS був запущений у квітні 2018 року і призначений для пошуку і вивчення екзопланет. Він оснащений чотирма камерами, кожна з яких робить знімок ділянки неба раз на пів години.