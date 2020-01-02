У NASA розкрили плани на 2020 рік

Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США (NASA) записало ролик, де розповідає про плани відомства на 2020 рік.

Відео було опубліковане на сторінці NASA в Youtube.

Так, в американському відомстві планують у 2020 році продовжити підготовку нової місячної програми NASA під назвою Artemis 1, яка передбачає польоти до Місяця.

Зокрема йдеться про тестування ракет, планування комерційних польотів на Місяць для дослідження, підготовка місяцеходу для пошуку води на Місяці та тестування космічного скафандру нового покоління.

У NASA також планують запустити американських астронавтів на космічних кораблях SpaceX та Boeing до Міжнародної космічної станції.

Серед іншого до планів управління входить створення унікальної лабораторії на орбіті, запуск нового марсохода, запуск міжнародної місії для дослідження Сонця тощо.