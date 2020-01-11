Київ увійшов до сотні "найрозумніших" міст світу

Київ увійшов до ТОП-100 найбільш "розумних" міст світу, в якому враховувалися рівень охорони здоров’я і безпеки, мобільність та громадська активність.

Про це йдеться у спільному дослідженні Обсерваторії Smart City Центру світової конкурентоспроможності IMD і Сінгапурського університету технологій та дизайну.

Зазначається, що у п'ятірку лідерів увійшли Сінгапур, Цюріх, Осло, Женева та Копенгаген.

На шостій сходинці рейтингу опинився Окленд, далі йдуть Тайбей, Гельсінкі, Більбао і Дюссельдорф.

Київ обійняв 92 місце в цьому рейтингу.