У додатку Kyiv Smart City з'явиться нова функція

У міському додатку Kyiv Smart City з'яться нова функція - оповіщення про дорожні роботи у столиці.

Про це Укрінформ повідомили у Департаменті інформаційно-комунікаційних технологій КМДА.

"Київ — перше українське місто у смартфоні. Сьогодні вже понад 130 тисяч користувачів завантажили міський додаток Kyiv Smart City, щоб покращувати якість свого життя та економити час за допомогою міських цифрових сервісів. Кияни користуються додатком щодня: сплачують за проїзд, поповнюють транспортні картки Kyiv Smart Card, купують одноразові QR-квитки та читають афішу подій. Міський додаток — це наочний приклад того, як розумні технології швидко та ефективно реагують на виклики, які кожен день постають перед жителями міста", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що одне з завдань сервісу — інформувати киян про зміни, які можуть вплинути на їхні плани впродовж дня та переміщення по місту.

"У цьому випадку додаток є незамінним помічником. Уже найближчим часом додаток буде автоматично повідомляти про ремонтні роботи, а згодом і про, наприклад, відключення електроенергії в вашому домі. Спочатку такі сповіщення отримуватимуть усі користувачі, а незабаром - тільки ті, кому ця інформація потрібна. Якщо термін дії купленого QR-квитка закінчується — система нагадає. У дні загальноміських заходів користувачам приходять повідомлення про перекриття доріг і зміну маршрутів громадського транспорту", - зазначили у КМДА.

Зокрема, щодня в столиці проходить безліч презентацій, лекцій, концертів, виставок, арт-перформансів. Щоб допомогти жителям швидко зорієнтуватися і вибрати те, що їх цікавить, розробники запустили в додатку розділ "Афіша заходів". Для зручності створені три підрозділи: "Культурні заходи", "Відпочинок", "Освітні заходи".

"При ввімкненій геолокації користувачі можуть обирати події за такими параметрами, як час, популярність і місце проведення. А якщо активний киянин хоче помістити в додаток власний захід — він має таку можливість. Необхідно лише створити івент на ресурсі kyivmaps, який інтегрований в додаток, і в розділі "Афіша" всі користувачі програми побачать новостворений захід", - йдеться у повідомленні.

Як заявив директор Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА Юрій Назаров, у 2020 році розвиток додатку Kyiv Smart City продовжиться.

"Для того, щоб помістити місто в смартфон, було створено платформу реєстрів, зокрема реєстр жителів, а також впроваджено десятки інформаційних систем. Зараз десятки фахівців створюють технічні рішення для впровадження нових сервісів платформи. Найближчим часом планується надати користувачам можливість записати дитину до дитячого садка, сплатити штраф за паркування, написати онлайн-петицію, зареєструвати улюбленця в "Реєстрі домашніх тварин", написати звернення до Контактного центру 15-51, проголосувати за проекти Громадського бюджету та розробити сервіс "Активний киянин", - зазначив Назаров.

Додаток "Kyiv Smart City" повністю орієнтований на користувачів. Вже зараз кияни можуть голосувати за послуги, які вони хочуть бачити в додатку в першу чергу. Лише потрібно натиснути на іконку "Хочу!" поруч з бажаною функцією, яка ще перебуває в розробці. У розділі "Зворотній зв'язок" користувачі можуть задати питання або зателефонувати за вказаним номером. Основна місія Kyiv Smart City — зробити Київ комфортним та зручним для громадян, і саме на це спрямований подальший розвиток програми.

Фото: Катерина Френч, bigkiev.com.ua