Тwitter тестуватиме функцію, яка дозволить “фільтрувати” відповіді на твіти

Соціальна мережа Twitter проведе тестування нових функцій, які дозволять користувачам контролювати, хто зможе відповідати на їхні твіти.

Про це повідомляє BBC.

“Twitter заявив, що протестує нові функції, які дозволять користувачам контролювати, хто зможе відповідати на їхні повідомлення, або взагалі блокувати можливість відповідати”, - йдеться у повідомленні.

Передбачається, що користувачі соцмережі матимуть 4 різні варіанти в налаштуваннях щодо відповідей на їхні повідомлення. Зокрема, відповідати під твітами зможуть усі інші користувачі Twitter, або тільки підписники, або, ті кого вказали в самому повідомленні, або взагалі ніхто.

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Таким чином у компанії сподіваються посилити боротьбу з онлайн-булінгом у соцмережі.

Зазначається, що Twitter раніше запустив функцію, яка дозволяє користувачам приховувати деякі відповіді від інших людей.