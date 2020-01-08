Toyota має намір збудувати прототип “міста майбутнього”

Компанія Toyota вирішила збудувати прототип "міста майбутнього" на території близько 708 тисяч квадратних метрів у Японії.

Про це повідомляється у пресрелізі компанії.

“Toyota оприлюднила плани щодо будівництва прототипу “міста майбутнього” на території близько 708 тисяч квадратних метрів біля гори Фудзі в Японії”, - йдеться у повідомленні.

Як поінформували в компанії, будівництво міста Woven City розпочнеться у 2021 році під керівництвом данського архітектора Бьярке Інгельса.

Зазначається, що місто стане свого роду “полігоном” для тестування й дослідження різних інноваційних технологій.

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Так, увесь транспорт в місті буде автономним, а в “розумних” домівках будуть встановлені роботизовані системи та технології зі штучним інтелектом для відстежування стану здоров'я мешканців оселі.

Загалом у “місті майбутнього” житимуть близько 2 тисяч людей, зокрема співробітники самої компанії та члени їх родин.