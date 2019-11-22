Hyundai показав концепт кросовера майбутнього

Південнокорейський автовиробник Hyundai показав на автосалоні в Лос-Анджелесі концептуальний кросовер Vision T.

Про це повідомляє портал Motor.

"Компанія Hyundai привезла на автосалон у Лос-Анджелесі концептуальний кросовер Vision T із незвичайними фарами", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляє портал, довжина Vision T дорівнює 4610 міліметрів, ширина - 1938 міліметрів, а висота - 1704 міліметрів.

Особливістю концепту стали «невидимі» світлодіодні фари, інтегровані у візерунок решітки радіатора.

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Vision T також отримав гібридну силову установку і функцію підзарядки від звичайної мережі.

Як повідомлялося, Південнокорейський автовиробник Hyundai протягом найближчих п'яти років планує випустити 23 нових моделі електрокарів.