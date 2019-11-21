Toyota показала новий гібрид RAV4 Prime

Японський автовиробник Toyota показав на автосалоні в Лос-Анджелесі гібрид RAV4 Prime із 306-сильною силовою установкою.

Про це повідомляє портал Motor.

"Компанія Toyota привезла на автосалон у Лос-Анджелесі гібрид RAV4 Prime", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляє портал, автомобіль розганяється з нуля до 97 кілометрів на годину за 5,8 секунди - швидше, ніж будь-який інший кросовер із серії японської компанії.

У рух кросовер призводить гібридна силова установка, у складі якої 177-сильний бензиновий двигун об'ємом 2,5 літра і два електромотори (по одному на кожній осі). Сумарна віддача агрегатів досягає 306 кінських сил.

Витрата палива у RAV4 Prime становить всього 2,6 літра на 100 кілометрів.

Зазначається, що потужні гібриди від Toyota з'являться в середині наступного року на території США.

Стартова ціна автомобіля починається від 26,5 тисячі доларів США.