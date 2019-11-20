У Києві зафіксували новий антирекорд швидкості - 288 км/год

Електронна система TruSign зафіксувала на Столичному шосе швидкість однієї з автівок – 288 км/год.

Про це повідомляє Центр організації дорожнього руху у Facebook.

"Новий антирекорд перевищення швидкості на Столичному шосе. Електронна система TruSign зафіксувала, що вчора одна з автівок проїхала зі швидкістю, яку інакше, ніж убивчою, не назвеш – 288 км/год. Вражає й те, що сталося це серед білого дня – о 14:32, до того ж у туманну погоду", - йдеться у повідомленні.

Днем раніше на цій же автомагістралі була зафіксована швидкість 222 км/год.

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"Подібні порушення правил дорожнього руху, що призводять до найтрагічніших наслідків, є регулярними. Статистика засвідчила, що більше половини водіїв перевищують дозволену для зимового періоду швидкість на Столичному шосе", - констатують автори допису та додають, що вже звернули увагу Патрульної поліції на кричущі факти порушення правил дорожнього руху на Столичному шосе.