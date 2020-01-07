Вчені виявили першу планету розміром подібну до Землі, на якій може існувати життя

Вчені з NASA відкрили за допомогою космічного телескопа першу планету розміром із Землю, на якій потенційно може існувати життя.

Про це повідомляє NASA.

"За допомогою космічного телескопа NASA було виявлено першу планету розміром приблизно, як і Земля, яка обертається навколо зірки і на якій потенційно може бути життя. Небесне тіло назвали ТОІ 700 d", - йдеться в повідомленні.

Науковці зазначають, що планета обертається з періодом 37 днів навколо червоного карлика TOI 700, отримує від нього 86% енергії - порівняно з тою, яку Сонце дає Землі. Відсутність спалахів на цій зірці та відстань від неї до нововиявленої планети суттєво збільшують шанси на існування на ТОІ 700 d життя.

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Окрім TOI 700 d в системі TOI 700 є ще дві планети. Найближча до зірки — кам'яна, яка має період обертання 10 днів. Середня планета, ймовірно, газова, із періодом обертання в 16 днів.