Вчені виявили першу планету розміром подібну до Землі, на якій може існувати життя
Про це повідомляє NASA.
"За допомогою космічного телескопа NASA було виявлено першу планету розміром приблизно, як і Земля, яка обертається навколо зірки і на якій потенційно може бути життя. Небесне тіло назвали ТОІ 700 d", - йдеться в повідомленні.
Науковці зазначають, що планета обертається з періодом 37 днів навколо червоного карлика TOI 700, отримує від нього 86% енергії - порівняно з тою, яку Сонце дає Землі. Відсутність спалахів на цій зірці та відстань від неї до нововиявленої планети суттєво збільшують шанси на існування на ТОІ 700 d життя.
Окрім TOI 700 d в системі TOI 700 є ще дві планети. Найближча до зірки — кам'яна, яка має період обертання 10 днів. Середня планета, ймовірно, газова, із періодом обертання в 16 днів.