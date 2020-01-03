До ста кілометрів за 4 секунди: на Шрі-Ланці розробили електричний суперкар

Компанія Vega Innovations зі Шрі-Ланки розробила електрокар EVX, який буде представлений на автосалоні в Женеві навесні.

Про це повідомляє портал Motor.

"Фірма Vega Innovations зі Шрі-Ланки планує представити на автосалоні в Женеві свій дебютний проєкт. Це електричний суперкар EVX з повним приводом, літій-залізо-фосфатним акумулятором і пробігом без підзарядки 240 кілометрів", - йдеться в повідомленні.

Як наголосили в компанії, суперкар буде мати два електромотори з піковою віддачею в 300 кіловат і з потужністю 408 к. с. і літій-залізо-фосфатну батарею з рідинним охолодженням і щільністю зберігання енергії 220 ват-годин на літр об'єму.

Автомобіль розганятиметься до 97 км на годину за 4 секунди.

Компанія запевняє, що розробила дуже складні алгоритми керування силовою установкою, а деякі ноу-хау застосовані до компонування акумуляторних осередків, системи контролю електроживленням і керуючого програмного забезпечення.

Читайте також: Mercedes випустить гібридний спорткар

Зазначається, що Vega EVX також отримає систему напівавтономного водіння з контролем смуги, розпізнаванням символів і пішоходів.

Фото: motor.ru