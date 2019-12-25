На дорогах Стамбула з'явилися автобуси-гіганти
Про це кореспонденту Укрінформу повідомили в управлінні громадського транспорту стамбульського муніципалітету.
"Довжина нових метробусів становить 20 метрів, місткість - 280 пасажирів. Вони можуть стати ефективним розв'язанням питання транспортного та пасажирського перезавантаження мегаполісу, особливо в години пік", - зазначили в управлінні.
Загалом створення системи метробусів (автобусів, які рухаються окремими смугами на дорогах та мають прив’язку до станцій метро) стала свого часу ефективним вирішенням постійно зростаючого транспортного навантаження у найбільшому мегаполісі Туреччини, де нині, за неофіційним підрахунком, проживає близько 20 млн людей. Але через постійне збільшення кількості населення та розширення міста пропорційно збільшується навантаження і на транспортну систему міста.
Нові метробуси виробляють у турецькому місті Бурса.
Фото: yeni mesaj