На дорогах Стамбула з'явилися автобуси-гіганти

Метробуси, які вміщають 280 людей, тестують у Стамбулі (Туреччина), аби розвантажити пасажиропотік у години пік.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили в управлінні громадського транспорту стамбульського муніципалітету.

"Довжина нових метробусів становить 20 метрів, місткість - 280 пасажирів. Вони можуть стати ефективним розв'язанням питання транспортного та пасажирського перезавантаження мегаполісу, особливо в години пік", - зазначили в управлінні.

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Загалом створення системи метробусів (автобусів, які рухаються окремими смугами на дорогах та мають прив’язку до станцій метро) стала свого часу ефективним вирішенням постійно зростаючого транспортного навантаження у найбільшому мегаполісі Туреччини, де нині, за неофіційним підрахунком, проживає близько 20 млн людей. Але через постійне збільшення кількості населення та розширення міста пропорційно збільшується навантаження і на транспортну систему міста.

Нові метробуси виробляють у турецькому місті Бурса.

Фото: yeni mesaj