Ferrari розробляє свій перший кросовер

Італійський автовиробник Ferrari працює над своїм першим кросовером Ferrari Purosangue, який частково буде електрифікований.

Про це повідомляє портал Motor.

"Дебютний кроссовер Ferrari Purosangue буде спроєктований на тій самій передньомоторній модульній платформі, що і тільки-но представлений суперкар початкового рівня Roma", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє портал, в італійській компанії наразі не визначилися з силовою установкою майбутнього позашляховика, але відомо, що Purosangue буде частково електрифікований.

За словами головного інженера Ferrari Майкла Лейтерса, компанія паралельно розвиватиме дві архітектури для моделей з переднім і заднім розміщенням двигуна.

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Інженери Ferrari вважають, що електрифікація двигуна V12 призведе до створення великого і важкого автомобіля. Тому найбільш імовірно, що позашляховик Purosangue вийде на ринок з двигуном меншого розміру.

Очікується, що прем'єра Ferrari Purosangue відбудеться в кінці 2021 року, а сам кросовер італійської марки "не буде схожий на будь-який інший позашляховик на ринку".