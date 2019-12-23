Ferrari розробляє свій перший кросовер
Про це повідомляє портал Motor.
"Дебютний кроссовер Ferrari Purosangue буде спроєктований на тій самій передньомоторній модульній платформі, що і тільки-но представлений суперкар початкового рівня Roma", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляє портал, в італійській компанії наразі не визначилися з силовою установкою майбутнього позашляховика, але відомо, що Purosangue буде частково електрифікований.
За словами головного інженера Ferrari Майкла Лейтерса, компанія паралельно розвиватиме дві архітектури для моделей з переднім і заднім розміщенням двигуна.
Інженери Ferrari вважають, що електрифікація двигуна V12 призведе до створення великого і важкого автомобіля. Тому найбільш імовірно, що позашляховик Purosangue вийде на ринок з двигуном меншого розміру.
Очікується, що прем'єра Ferrari Purosangue відбудеться в кінці 2021 року, а сам кросовер італійської марки "не буде схожий на будь-який інший позашляховик на ринку".