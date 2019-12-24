“Темний режим” для WhatsApp уже готовий - ЗМІ

Месенджер WhatsApp незабаром отримає довгоочікувану функцію “темний режим”.

Про це повідомляє Independent.

“Довгоочікувана функція “темного режиму” у WhatsApp нарешті готова для випуску”, - йдеться у повідомленні.

За даними газети, офіційно ще немає анонсів щодо представлення нової функції месенджера, проте за даними сайту WaBetaInfo, “темний режим” вже включений в оновлення додатку WhatsApp для користувачів Android.

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Зазначається, що для користувачів операційної системи iOS, “темний режим” невдовзі також буде готовий після внесення останніх колективів.

Як повідомлялося, наприкінці листопада соціальна мережа Facebook зробила доступним “темний режим” для деяких користувачів додатку з операційною системою Android.