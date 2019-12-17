У WhatsApp знайшли нову вразливість

Ізраїльська ІТ-компанія Check Point заявила про уразливість в месенджері WhatsApp, що дозволяє «дестабілізувати роботу месенджера у всіх учасників групового чату».

Про це повідомляє The Jerusalem Post.

«Оскільки WhatsApp є одним із провідних світових каналів комунікацій для споживачів, бізнесу та державних установ, можливість зупинити процес використання WhatsApp та видалити цінну інформацію з групових чатів, є потужною зброєю для зловмисників", - сказав керівник служби дослідження вразливості продукту Check Point Одед Вануну.

Як з’ясувалося, зловмисники, які видавали себе за учасників групових чатів, відправляли в них вірусне повідомлення, використовуючи WhatsApp Web і інструмент налагодження веб-браузера. Це, в свою чергу, призводить до збоїв для інших членів чату, позбавляючи їх доступу до всіх функцій WhatsApp. Користувачам доводиться видалити чат, втрачаючи історію повідомлень в ньому.

За словами Вануну, усі користувачі WhatsApp повинні оновити додаток до останньої версії, щоб захиститися від цієї можливої атаки.

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Компанія Check Point повідомила, що уразливість WhatsApp була знайдена 28 серпня. Після цього додаток випустив оновлення з виправленнями для вирішення проблеми.

Як відомо, аудиторія WhatsApp становить близько 1,5 млрд осіб. Власником WhatsApp є Facebook.