У WhatsApp знайшли нову вразливість
Про це повідомляє The Jerusalem Post.
«Оскільки WhatsApp є одним із провідних світових каналів комунікацій для споживачів, бізнесу та державних установ, можливість зупинити процес використання WhatsApp та видалити цінну інформацію з групових чатів, є потужною зброєю для зловмисників", - сказав керівник служби дослідження вразливості продукту Check Point Одед Вануну.
Як з’ясувалося, зловмисники, які видавали себе за учасників групових чатів, відправляли в них вірусне повідомлення, використовуючи WhatsApp Web і інструмент налагодження веб-браузера. Це, в свою чергу, призводить до збоїв для інших членів чату, позбавляючи їх доступу до всіх функцій WhatsApp. Користувачам доводиться видалити чат, втрачаючи історію повідомлень в ньому.
За словами Вануну, усі користувачі WhatsApp повинні оновити додаток до останньої версії, щоб захиститися від цієї можливої атаки.
Компанія Check Point повідомила, що уразливість WhatsApp була знайдена 28 серпня. Після цього додаток випустив оновлення з виправленнями для вирішення проблеми.
Як відомо, аудиторія WhatsApp становить близько 1,5 млрд осіб. Власником WhatsApp є Facebook.