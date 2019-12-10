WhatsApp перестане працювати на мільйонах смартфонів з наступного року

Месенджер WhatsApp припиняє працювати на мільйонах смартфонів по всьому світу з наступного року.

Про це повідомляє Daily Mail.

«З 1 лютого 2020 року будь-який iPhone, що працює на iOS 8 або на старішій версії, не підтримуватиме WhatsApp, а також будь-який пристрій на Android із версією 2.3.7 або більш ранньою версією», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, користувачі цих операційних систем вже будуть не в змозі створити нові облікові записи WhatsApp або повторно підтвердити існуючі акаунти.

Крім того, WhatsApp відкликає підтримку всіх телефонів Windows з 31 грудня 2019 року - того ж місяця, коли Microsoft припиняє підтримку своєї ОС Windows 10 Mobile.

Це пов'язано з тим, що додаток завершує функціонування на старих iPhone і телефонах із застарілою операційною системою (ОС) Android, а також гаджетів з ОС Windows Mobile.

У компанії пояснили, що WhatsApp більше не займається розробкою оновлень для цих операційних систем, оскільки планує зосередити зусилля на "мобільних платформах, які використовує переважна більшість людей".