Месенджер WhatsApp представив нову функцію "очікування виклику".

Про це повідомляє портал Techradar.

"У той час як користувачі WhatsApp чекають на "темний режим" на смартфонах, месенджер представив довгоочікувану функцію для користувачів Android: очікування виклику", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє портал, до сьогодні користувачі WhatsApp, які намагалися абоненту зателефонувати, коли той розмовляв, чули "короткі гудки", а абонент не отримував повідомлення, що хтось бажав із вами поговорити.

Нині завдяки новій функції "очікування виклику", користувачі можуть бачити хто ще їм телефонує, і навіть взяти слухавку від третьої сторони.

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Нова функція доступна в оновленій версії месенджера 2.19.352, або пізніших версіях.

Також WhatsApp представив ще одну функцію, яка блокує спроби невідомих користувачу людей додавати його до групових чатів, якщо на це немає згоди користувача. Ця функція націлена на боротьбу зі спамом.