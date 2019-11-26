WhatsApp почав тестування нової функції

Розробники месенджера WhatsApp почали тестувати нову функцію, завдяки якій повідомлення користувачів будуть автоматично видалені через деякий час.

Про це повідомляє WABetaInfo.

Опція "Видалення повідомлень" вже з'явилася в оновленій бета-версії 2.19.348 для Android. Її можна буде увімкнути у вкладках "Інформація про контакт" і "Групові установки чату".

Період видалення повідомлень вибирає сам користувач. Пропонуються варіанти – година, день, тиждень, місяць і рік.

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При цьому раніше подібна функція вже з'являлася під назвою "Зникаючі повідомлення".

Як повідомлялося, у вересні поточного року про небезпеку використання як WhatsApp так і Telegram попереджав колишній співробітник Агентства національної безпеки США Едвард Сноуден. Замість цих месенджерів він рекомендував використовувати Signal або Wire.