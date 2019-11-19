Facebook виявив нову вразливість WhatsApp
Про це повідомляє Firstpost.
"Переповнення буфера в стеку може бути викликано в WhatsApp шляхом відправки спеціально створеного файлу MP4 користувачеві WhatsApp", - йдеться у заяві компанії.
Як зазначається, хакери можуть скористатися цією вразливістю, відправивши спеціальний відеофайл, що призводить до виконання шкідливого коду. Процес не вимагає аутентифікації і виконується при завантаженні шкідливого файлу в систему смартфона.
Така проблема була виявлена у версіях додатків WhatsApp і WhatsApp для бізнесу для iOS, Android і Windows Phone.
"WhatsApp постійно працює над підвищенням безпеки нашого сервісу. Ми публікуємо звіти про потенційні проблеми, які ми виправили, відповідно до кращих галузевих практик. В цьому випадку немає причин вважати, що користувачі постраждали", — йдеться у заяві компанії.
Експерти порадили користувачам оновити свій додаток до останньої версії.