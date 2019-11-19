Facebook виявив нову вразливість WhatsApp

Facebook виявив нову вразливість WhatsApp

Укрінформ
Компанія Facebook, якій належить WhatsApp, виявила небезпечну вразливість месенджера, яка може привести до злому телефону хакерами через шкідливий відеофайл.

Про це повідомляє Firstpost.

"Переповнення буфера в стеку може бути викликано в WhatsApp шляхом відправки спеціально створеного файлу MP4 користувачеві WhatsApp", - йдеться у заяві компанії.

Як зазначається, хакери можуть скористатися цією вразливістю, відправивши спеціальний відеофайл, що призводить до виконання шкідливого коду. Процес не вимагає аутентифікації і виконується при завантаженні шкідливого файлу в систему смартфона.

Така проблема була виявлена у версіях додатків WhatsApp і WhatsApp для бізнесу для iOS, Android і Windows Phone.

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"WhatsApp постійно працює над підвищенням безпеки нашого сервісу. Ми публікуємо звіти про потенційні проблеми, які ми виправили, відповідно до кращих галузевих практик. В цьому випадку немає причин вважати, що користувачі постраждали", — йдеться у заяві компанії.

Експерти порадили користувачам оновити свій додаток до останньої версії.

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