Facebook виявив нову вразливість WhatsApp

Компанія Facebook, якій належить WhatsApp, виявила небезпечну вразливість месенджера, яка може привести до злому телефону хакерами через шкідливий відеофайл.

Про це повідомляє Firstpost.

"Переповнення буфера в стеку може бути викликано в WhatsApp шляхом відправки спеціально створеного файлу MP4 користувачеві WhatsApp", - йдеться у заяві компанії.

Як зазначається, хакери можуть скористатися цією вразливістю, відправивши спеціальний відеофайл, що призводить до виконання шкідливого коду. Процес не вимагає аутентифікації і виконується при завантаженні шкідливого файлу в систему смартфона.

Така проблема була виявлена у версіях додатків WhatsApp і WhatsApp для бізнесу для iOS, Android і Windows Phone.

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"WhatsApp постійно працює над підвищенням безпеки нашого сервісу. Ми публікуємо звіти про потенційні проблеми, які ми виправили, відповідно до кращих галузевих практик. В цьому випадку немає причин вважати, що користувачі постраждали", — йдеться у заяві компанії.

Експерти порадили користувачам оновити свій додаток до останньої версії.