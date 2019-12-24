Популярний в ОАЕ месенджер ToTok виявився шпигунською програмою - NYT

Уряд Об’єднаних Арабських Еміратів використовує популярний у країні додаток для обміну текстовими повідомленнями ToTok для стеження за користувачами.

Про це заявили американські чиновники, ознайомлені з відповідними розвідданими, повідомляє The New York Times.

"Додаток ToTok насправді є шпигунським інструментом... Він використовується урядом ОАЕ для спроби відстеження кожної розмови, пересування, взаємовідносин, зустрічей, звуків та фото тих, хто встановлює його на свій телефон", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, ToTok було створено лише кілька місяців тому. Однак в Еміратах, де влада блокує доступ до аналогічних додатків Apple і Facebook, він став доволі популярною альтернативою безкоштовним месенджерам і був завантажений на мільйони пристроїв у країні.

Технічний аналіз та інтерв'ю з експертами з комп'ютерної безпеки показали, що компанія-розробник ToTok - Breej Holding, найімовірніше, пов’язана з еміратською компанією DarkMatter, яка займається кібербезпекою і має тісний зв’язок з урядом.

У ЦРУ відмовилися коментувати цю інформацію.

Коли NYT звернувся до представників Apple і Google з питаннями про зв'язок ToTok з урядом Еміратів, в компаніях сказали, що вони проведуть власне розслідування.

В результаті компанія Google видалила додаток зі свого магазину Google Play, встановивши, що ToTok порушує правила. Apple також вилучила ToTok зі свого магазину додатків, заявивши, що вони все ще аналізують його.

Зазначається, що користувачі ToTok, які вже завантажили додаток, зможуть ним користуватися, поки не видалять його зі своїх гаджетів.