Позаземне життя хочуть шукати за допомогою отруйного газу фосфіну

Група американських вчених стверджує, що фосфін - один з найбільш токсичних газів, що зустрічаються на Землі, його можна використовувати для пошуку анаеробних форм життя на інших планетах.

Про це повідомляє портал Naked Science.

"Група вчених з Массачусетського і Каліфорнійського технологічних інститутів вважає, що фосфін можна використовувати для пошуку анаеробних форм життя на інших планетах", - йдеться у повідомленні.

Дослідники стверджують, що якщо на будь-якій екзопланеті фосфористий водень PH3 (фосфін) генерується у великій кількості (наприклад, у такому ж, як метан на Землі), він давав би характерну картину поглинання світла при спостереженнях.

Використання потужного телескопа (такого як «Джеймс Уебб», який запустять 2021 року) дає змогу зафіксувати фосфін в атмосфері на відстані до 16 світлових років.

Зазначається, що для того, щоб виключити можливість абіотичного утворення фосфіну, вчені витратили кілька років на моделювання подібних процесів і дійшли висновку, що це можливо лише на газових гігантах, але ніяк не на кам'янистих планетах на кшталт нашої.

"Якось ми розглядали все менш і менш правдоподібні механізми: наприклад, чи може при взаємному терті тектонічних плит виникнути плазмова іскра, яка дасть достатньо енергії для синтезу фосфінів? Ми витратили кілька років, щоб зрозуміти, що лише живі організми можуть давати певну кількість фосфіну", - говорить провідний автор дослідження Клара Соуза-Сілва.

Фото: Time