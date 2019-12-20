Google у Франції оштрафували на €150 мільйонів

Адміністрація з питань конкуренції Франції піддала санкціям у 150 млн євро американську компанію Google за зловживання на ринку.

Про це французький регулятор інформує у п'ятницю, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Адміністрація піддала санкціям Google за зловживання своїм переважним положенням на ринку реклами через пошукові системи», - заявив регулятор.

Йдеться про прив'язку до пошукових систем платформи рекламних оголошень Google Ads.

На Google накладено штраф у 150 млн євро. Американського гіганта також зобов'язали роз'яснити правила функціонування сервісу Google Ads та процедури закриття акаунтів деяких рекламодавців.

За оцінками французького регулятора, реклама через платформу Google Ads домінує на 90-100% ринку.

Нині компанія має два місяці, щоб виконати висунуті до неї вимоги та упорядкувати свою діяльність згідно із законодавством Франції.