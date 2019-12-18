Ви нічого не чули про електролітаки? Їх річний ринок може сягнути 2 мільярдів пасажирів!

Ідеться про те, щоб літаки робити гібридними, як автомобілі, втім їхня розхвалена екологічність викликає чимало сумнівів

Від часів зародження авіації літаки працюють на вуглеводневому паливі (простіше кажучи – на гасі). Але за сто років після братів Райт невпізнавано «підросли» і самі літаки, і їх швидкості, і відстані перельотів. Аеропорти ледь встигають пропустити охочих потрапити з точки А в точку Б – і не просто, а чимшвидше і чимкомфортніше. За прогнозами, кількість авіапасажирів до 2037 року збільшиться до 8,2 мільярда на рік.

І палива для них потрібно дедалі більше: всі разом авіакомпанії світу спалюють за рік близько 400 млн тонн авіагасу (або 7% всіх нафтопродуктів) з відповідною масою викидів СО2 у повітря.

Від авіаційної промисловості вимагають зглянутися над природою. Європейське агентство з авіаційної безпеки заявляє, що почне класифікувати літаки на основі викидів СО2, Норвегія та Швеція прагнуть перейти на електричні польоти в межах свого повітряного простору до 2040 року. А нова схема компенсації та скорочення викидів вуглецю для міжнародної авіації, погоджена 70 країнами, набуває чинності у 2020 році.

Тож майбутнє авіації залежить від пошуку джерел альтернативної - екологічно чистої енергії. Чи може електрика стати відповіддю?

Потік оптимістичних новин...

Ідей від охочих замінити традиційну авіацію надходить чимало.

10 грудня 2019 року канадський оператор гідропланів Harbour Air оголосив про успішне випробування першого приватного електролітака, повідомляє ВВС. У коротких випробувальних польотах брав участь літак DHC-2 De Havilland Beaver з шістьма пасажирами, оснащений електродвигуном на літій-іонних батареях. Harbour Air сподівається електрифікувати весь свій парк до 2022 року, якщо компанії вдасться отримати сертифікати безпеки.

Наприкінці жовтня у Китаї здійснив перший тестовий політ електричний 4-місний літак RX4E. Як повідомляє China Daily, його вага становить 1200 кг, ширина — 13,5 метрів, а довжина — 8,4 м. Літак може без підзарядки долати відстань до 300 кілометрів, а максимальна тривалість одного польоту не перевищує 1,5 години. Зазначається, що RX4E розроблений із, зокрема, вуглецевого волокна, а тому є досить легким.

На початку жовтня компанія Kitty Hawk, власником якої є один із засновників Google Ларрі Пейдж, представила електричний літак, який може злітати вертикально, повідомляє портал Aviation Today. Апарат під назвою Heaviside (HVSD) розрахований лише на одну людину, він утричі легший за легкомоторну Cessna і може здолати маршрут у 88,5 км за 15 хвилин при швидкості в близько 322 км за годину. Особливо гордість розробників Heaviside - рівень шуму, який становить 1/100 від шуму звичайного гелікоптера.

"Аліса"

Ізраїльська фірма Eviation стверджує, що її апарат під назвою Alice вже перевозить дев'ять пасажирів на відстань більше тисячі кілометрів із швидкістю 440 км/год. Очікується, що регулярну експлуатацію машини можна буде починати в 2022 році. «Аліса» - нетрадиційне на вигляд повітряне судно. "Літак виглядає так не тому, що ми хотіли побудувати крутий літак, а тому, що він електричний", - каже виконавчий директор компанії Омер Бар-Йохай. Eviation вже навіть отримала свої перші замовлення від однієї з регіональних авіакомпаніії з США, яка експлуатує флот із 90 літаків.

EXTRA 330LE

Впродовж березня 2017 року Siemens зі своїм прототипом рятувального електролітака EXTRA 330LE встановив одразу два рекорди швидкості - 337,5 км/год для машин вагою до тонни і (після доопрацювання) 342 км/год для машини більше тонни вагою. А також вирішив головну конструкційну проблему: вага двигуна велика, а зарядка батарей мала, - за рахунок інноваційної силової установки.

EasyJet

Лоукост EasyJet заявляє, що почне регулярно використовувати електролітаки до 2027 року. Це, швидше за все, буде на рейсах короткого сполучення, таких як, наприклад, з Лондона до Амстердама (другий, до речі, за навантаженістю маршрут у Європі). "Електричні польоти стають реальністю, і тепер ми можемо передбачити майбутнє, яке не залежить тільки від реактивного палива", - каже Йохан Лундгрен, виконавчий директор EasyJet.

...водночас перспективи електричних польотів на великі відстані - сумнівні

У Airbus кажуть, що вони більш розраховують на розробку гібридно-електричного літака. Мовляв, екологічно чистіші за звичайні, гібридні літаки можуть комерційно літати до 2025 року. Аерокосмічні фірми об'єднують зусилля. Зокрема, Airbus об’єднався з Siemens та Rolls-Royce, щоб розробити літак E-Fan X, який планується підняти в повітря наступного року.

Нові розробки електричних двигунів та генераторів розвиваються дуже швидко, а от «акумуляторобудування» - відстає. Навіть якщо припустити величезний прогрес у цій галузі в результаті якого акумуляторні батареї стануть у 30 разів ефективніші, ніж сьогодні, то й тоді електролітак зможе брати лише половину корисного навантаження A320 і досягти лише п’ятої частини його дальності польоту, каже генеральний директор компанії Airbus.

Професор Єн Грей з аерокосмічного інституту при Кренфілдському університеті, вважає, що з огляду на сучасний стан акумуляторних технологій електрифікація великих літаків – ще далека справа. І це при тому, що 80% викидів авіаційної галузі припадають на пасажирські рейси довше 1500 км - відстань, якої ще довго не зможе пролетіти електричний авіалайнер.

У електричних літаків, здавалося б, суцільні переваги…

Перехід на електродвигуни в авіації відкриває ще чимало переваг, крім відсутності викидів СО2 – електродвигуни набагато менші за розмірами, в них менше деталей, які потребують постійного догляду і заміни. Це підвищує безпеку експлуатації, оптимізує внутрішній простір літака, скорочує час і витрати на технічне обслуговування. На пересадці достатньо замінити батареї – кілька хвилин, і політ триває.

До того ж літаки з традиційними гасовими двигунами не просто шумлять – вони ревуть, а електролітаки - тихесенькі. Що, до речі, дуже подобається військовим. Але оскільки лінійка електолітаків поки представлена тільки маленькими аппаратами, то краще, на що вони можуть претендувати в найближчі десятиліття - це розділити ринок перевезень з «дорослими» компаніями. Так би мовити: «вам трансокеанські рейси та великі аеропорти, нам – короткі маршрути, не вигідні для великих машин».

Це теж непогано. Рой Ганзарський, керівник компанії MagniX, двигуни якої використовують ізраїльські електролітаки, зазначає, що на рейси менше 500 миль щороку продаються два мільярди авіаквитків, тобто величезний бізнес-потенціал для невеликих пасажирських літаків з електродвигуном.

…але тепер дещо про величезну ложку дьогтю в цій діжці меду

Втім, найбільший мінус новітнього електротранспорту, як засобу заменшення забруднення довкілля, пов’язаний із… неекологічністю самих акумуляторних батарей.

За оцінками Міжнародного енергетичного агентства, до 2030 року, якщо країни будуть виконувати свої зобов’язання згідно з Паризькою кліматичною угодою, кількість електромобілів досягне 140 мільйонів… І на той рік уже 11 мільйонів тонн відпрацьованих літій-іонних батарей потребуватимуть утилізації – нні утилізується лише малий їх відсоток, оскільки для переплавки батарей потрібні спеціальні заводи, а отже – земельні ділянки і… пальне. І це йдеться про автомобільні батареї, які значно менші за розмірами за авіаційні.

Екологічно «брудним» є і виробництво матеріалів, з яких виготовляються батареї. Хлорид літію, наприклад, видобувають методом випарювання з соляних озер: на тонну літію потрібно близько 1,8 мільйона літрів води. Небезпеку для природи та здоров'я становлять видобуток кобальту і нікелю, виробництво солей літію і сульфату кобальту.

Окрема категорія для занепокоєння – пошкодження батарей, скажімо, внаслідок аварій або в місцях зберігання. Пошкоджена батарея виділяє токсичний газ.

Не забуваймо також, що заряджаються батареї від звичайної електромережі, яка живиться енергією від електростанції: атомної, гідро- або теплової. Тобто екологічність електричної енергії – тема доволі двоїста, якщо саму електрику виробляють шляхом такого знайомого... спалювання викопного палива. Врешті, цілком реальною є ситуація, коли до далекого маленького аеродрому, де саме і потрібні електричні літаки (та ще й, скажімо, у заповіднику або на туристичному маршруті тощо), не прокладено електромережу, а місцева електрика виробляється… на дизель-генераторі, який палитиме солярку…

То що ж робити?

Утім, подібні проблеми люди вирішують відтоді як Прометей вкрав вогонь… Технічний прогрес зупинити неможливо, а виправлення вже завданої природі шкоди стає можливим лише завдяки новим ідеям, дослідженням, винаходам і технологіям.

Традиційна авіація намагається виправити свою «антиекологічну» репутацію, вдосконалюючи двигуни. Водночас дослідники чаклують над способами акумулювати електрику для польотів без використання літієвих батарей. Частково інтереси «керосинників» і «електриків» поєднані у гібридних моделях, де зліт і посадку виконує традиційний двигун, а підтримання рівного крейсерського польоту – електричний. Тож вихід знайдеться, була б мета.

Олександр Волинський, Київ