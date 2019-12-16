У Кенії запустили найбільшу сонячну електростанцію у Східній Африці

Сонячну електростанцію в Кенії потужністю 50 МВт збудували за допомогою китайських фахівців.

Про це інформує Сіньхуа.

«На північному сході Кенії запущена в експлуатацію збудована за допомогою китайських підприємств сонячна електростанція потужністю 50 МВт, яка стала найбільшою у Східній Африці», - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що президент Кенії Ухуру Кеніата, який узяв участь у церемонії, заявив, що СЕС забезпечить регіон стабільним електропостачанням і надасть імпульс його економічному розвитку.

Як повідомлялося, у жовтні у Дніпропетровській області запущена в роботу Покровська сонячна електростанція на 240 МВт, яка є другою за потужністю СЕС у Європі.

Покровська СЕС розташована в Нікопольському районі на території відпрацьованого кар'єру з видобутку руди. Вона складається з 840 тис. сонячних панелей виробництва компанії Risen (КНР), яка входить до ТОП-3 кращих виробників сонячних панелей згідно з рейтингом Bloomberg.

Фото: Сіньхуа