На Прикарпатті запустили сонячну електростанцію: інвестор Modus Group заходить на український ринок

Проєкти «зеленої» енергетики дуже добре сприймаються у місцевих громадах

Міжнародний холдинг Modus Group, до складу якого входить компанія Green Genius, успішно реалізував свій перший проєкт в Україні. На Прикарпатті відкрили СЕС потужністю 13,5 МВт.

ПОЧАТОК ВЕЛИКОЇ ПОДОРОЖІ

В Івано-Франківській області, у селі Залуква, Галицького району, 27 листопада запустили сонячну електростанцію. Її потужність – 13,5 МВт, вартість – 11 мільйонів євро. Кошти належать литовській компанії Green Genius, яка входить до міжнародного холдингу Modus Group, добре відомого у галузі відновлювальної енергетики на ринках Литви, Польщі, України, Білорусі, Іспанії та Італії. Попри це, проєкт сонячної електростанції на Прикарпатті у Modus Group називають особливим.

«Так, цей проєкт є для нас особливим, бо в Україні він у нас перший. Ми обираємо такий регіон, де місцева влада намагається залучити інвестиції, де є під’єднання до мережі, і, звичайно, сонце. Ми почали зводити СЕС наприкінці травня і завершили два тижні тому. Тобто на будівництво СЕС на Прикарпатті нам потрібно було 6 місяців, це – дуже малий термін», – констатує член правління Modus Group Руслан Склепович.

Сьогодні енергетика у світі переживає найвищу фазу трансформації, розповідає він. Якщо раніше її джерелами були газ, нафта, вугілля, то сьогодні – це сонце, вітер та інші природні джерела. Так у Литві першу СЕС побудували 15 років тому, і тепер відновлювальна енергетика в країні складає понад 25%. На ринок Польщі лідер сонячного бізнесу зайшов два роки тому.

«Польський ринок ми аналізували 7 років. Ми завше стежимо, чи з’являються зміни у помислах та поглядах політиків. Так, поляки довгий час вважали, що краще надавати перевагу «брудній» вугільній енергетиці через її дешевизну. Два роки тому в країні змінили пріоритети. З вугілля виробляти електроенергію стало дорожче, ніж з вітру. Тим паче вона є набагато чистішою», – зазначає Руслан Склепович.

Коли Modus Group працювала у Білорусі, представників компанії часто запитували, чому вони ще не в Україні. Фахівці зізнаються, на закид своїх партнерів з ЄБРР зважили і зробили перші кроки.

Руслан Склепович

«На ринок України ми заходили з проєктами «зеленої» енергетики, не малюючи собі легкий шлях. Втім, він виявився значно простішим. Знаємо, що в багатьох країнах, особливо пострадянських, задля корупції створюють тимчасові бар’єри для роботи бізнесу. Це відчувається, наприклад, у здачі об’єктів, коли державні інспекції вимагають папірці, що не мають жодного значення і змісту. В Україні ми цього не побачили. Нам не потрібно було шукати якихось шляхів для подолання бар’єрів для бізнесу. Працювати в Україні набагато легше, ніж ми думали», – зізнається член правління Modus Group.

Руслан Склепович називає компанію Modus Group довготривалим і надійним партнером. А на запитання, чому компанія обрала Прикарпаття, відповідає просто : «А чому ні? Великі подорожі починаються з маленьких кроків».

«ЗЕЛЕНА» ЕНЕРГЕТИКА В ЗАЛУКВІ

Нині на Прикарпатті працюють 44 промислові сонячні електростанції. Їх загальна потужність 130 МВт. Сонячна електростанція, яку звела Modus Group у селі Залуква, Галицького району, стане найбільшою в Івано-Франківській області.

«Для роботи сонячної електростанції село виділило 10,4 га землі. Це був старий списаний колгоспний сад, якому понад 70 років. Це вже був не сад, а чагарники. Пізніше, ми збільшували площу для альтернативної енергетики за рахунок земель за межами села. Усе проходило через громадські слухання. Люди цим зацікавлені, бо в селі треба збільшувати надходження до бюджету. Нині, загальна площа під сонячну електростанцію складає 18,3 га», – розповідає сільський голова Залукви Михайло Зелецький.

Громада села виставила до інвестора лише одну умову – реєстрація юридичної компанії у селі Залуква, аби кошти за оренду землі надходили до сільського бюджету, зазначає він. Так у селі з’явилось підприємство «Солар Залуква».

«На всі роботи для установлення сонячних батарей «Солар Залуква» залучала наших селян. Тепер тут працюють шестеро людей в охороні, а за оренду землі ми очікуємо до бюджету близько 150 тис грн. на рік», – констатує Михайло Зелецький.

Марія Савк і Руслан Склепович

«Ці проєкти «зеленої» енергетики дуже добре сприймаються у наших місцевих громадах», – стверджує перший заступник голови Івано-Франківської облдержадміністрації Марія Савка. За її словами, з початку року підприємства відновлювальної енергетики виробили близько 100 млн КВт електроенергії, а це 1,5% у загальному обсязі електроенергії області.

«Якщо згадати, що цей показник ще два роки становив 0,2%, то ми бачимо дуже позитивну тенденцію у розвитку відновлювальної енергетики. Сьогодні, з відкриттям нової СЕС, ми ще додаємо більш як 10% до альтернативних видів енергетики. У цьому проєкті ми вбачаємо не лише інвестиційну привабливість, але і соціальну складову, а саме – розвиток малого і середнього бізнесу, створення нових робочих місць та інше… Одним із пріоритетів України є енергетична незалежність держави. Приємно, що до цієї мети долучається світовий бізнес», – зазначає Марія Савка.

ПРОГНОЗИ СОНЯЧНОГО ІНВЕСТОРА

Насправді для компанії Modus Group сонячна електростанція – не єдиний проєкт в Україні. Щороку Modus Group подвоює свої інвестиції удвічі. У 2019-у вони складають 120 мільйонів євро, з них 40 мільйонів – скерували на відновлювальну енергетику в Польщі, майже 41 мільйон євро – в Україну.

«В Україні у нас є два проекти. Перший – на Прикарпатті. А найближчими днями ми завершимо спорудження сонячної електростанції поблизу Житомира. Там потужність станції буде 33 МВт, тобто, майже у два рази більша, ніж на Прикарпатті, а ще ми застосуємо там технологію повороту стеження панелей за сонцем», – розповідає Руслан Склепович.

За оцінками компанії Green Genius, сонячні електростанції, встановлені в Україні, будуть щорічно виробляти 14 тисяч МВт /г «зеленої» енергії, що заощадить вирубку 48 тисяч дерев.

У компанії вважають, що Україна має чудове майбутнє для розвитку альтернативної енергетики. Кажуть, споживання електроенергії тут більше, ніж у сусідній Польщі чи у країнах Скандинавії, а ще – погодні умови такі ж сприятливі, як і інвестиційний клімат. Адже держава сьогодні лише формує ринок відновлювальної енергетики і готова її купувати за сприятливим для інвестора тарифом.

«Для інвестора завше існує баланс ризику повернення капіталу. Якщо в Іспанії «зелену» енергетику можна виробляти за 6 євроцентів за кіловат, то там і гроші можна взяти під 2% річних. Тобто капітал дешевший, ніж у тих країнах, де гроші можна взяти, до прикладу, під 9%. Це все закладається у собівартість продукції. В Україні вартість «зеленої» енергетики складає близько 15 євроцентів. При цьому нині йдуть дискусії, як трансформувати цю систему. Коли приходять інвестори, вони мали б конкурувати за свою надбавку на аукціоні. В цьому напрямку зараз рухається Україна», – зазначає Руслан Склепович і додає, такі зміни в українському законодавстві чесні інвестори будуть вітати. І не лише вони. Адже цей шлях автоматично буде зменшувати ціну на ринку електроенергії, за яку, в кінцевому результаті, платить не держава, а споживач.

Ірина Дружук, Івано-Франківськ

Фото Юрія Рильчука, Укрінформ