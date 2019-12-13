Телескоп Hubble зняв комету, яку відкрив український астроном

Телескоп "Хаббл" Національного управління з аеронавтики й дослідження космічного простору США (NASA) сфотографував першу міжзоряну комету 2I/Borisov (C/2019 Q4 (Borisov), яку відкрив український астроном Геннадій Борисов.

Знімок був зроблений під час максимального наближення комети до Сонця, повідомляється на сайті NASA.

"Хаббл” продемонстрував нам верхню межу в плані розміру ядра комети Борисова, яке є дійсно важливою частиною комети... Дивно, але ці знімки показують, що вона приблизно в 15 разів менша, ніж на те вказували перші спостереження. Наші зображення, зроблені “Хаббл”, показують, що радіус ядра виявився меншим, ніж пів кілометра", - прокоментував астроном з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі (США) Девід Джуїтт.

За його словами, це важливо розуміти для того, щоб оцінювати, як багато подібних об'єктів присутні у всій Галактиці й в сонячній системі.

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Як відомо, 2I/Borisov (C/2019 Q4 (Borisov) відкрив 30 серпня 2019 року кримський астроном-аматор Геннадій Борисов за допомогою 65-см телескопа власної розробки в обсерваторії MARGO (L51, смт Научний, Крим). Об'єкт був на межі сузір'їв Рисі й Рака та мав невеликий хвіст. У момент відкриття об'єкт перебував на відстані 3 ± 0,13 а. о. від Сонця й рухався в напрямку із сузір'я Кассіопеї поблизу межі із сузір'ям Персея дуже близько до площини Галактики. Комета мала досягти перигелію близько 7 грудня 2019 року.