У Кремнієвій долині інвесторам представлять 15 українських стартапів

У Кремнієвій долині інвесторам представлять 15 українських стартапів

Укрінформ
Міністерство цифрової трансформації України оголошує конкурс технологічних стартапів, 15 переможців якого представлятимуть Україну на глобальній конференції підприємців та інвесторів Startup Grind Global 2020 у Кремнієвій долині.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

"Міністерство цифрової трансформації України спільно зі Startup Grind Kyiv за підтримки Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України» оголошують конкурс – можливість для 15 технологічних стартапів представляти Україну на 10-й глобальній конференції підприємців та інвесторів «Startup Grind Global 2020» у Кремнієвій долині", - йдеться у повідомленні.

Переможці конкурсу, зокрема отримають: квиток на участь у конференції, виставковий стенд, pr-підтримку організаторів конференції, покриття фінансових витрат на логістику.

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Загалом із 9 по 12 лютого наступного року на Startup Grind Global 2020 будуть представлені 300 стартапів від 125 країн, зокрема від України — 15 стартапів.

"Уперше Україну на світовій стартап-арені представить настільки масштабна національна делегація. Стати учасниками можуть зрілі стартапи, які побудували продукт, знають, що таке прибуток, не з чуток, готові до масштабування", - наголошують у міністерстві.

Для участі у конкурсі стартапам потрібно заповнити онлайн анкету до 12:00 16 грудня 2019 року. Розгляд анкет та оголошення переможців відбудеться 16–19 грудня 2019 року.

Як повідомлялося, Startup Grind Kyiv є офіційним представником Startup Grind та проводить регулярні події в Києві з 2014 року.

Програма USAID «Конкурентоспроможна економіка України» сприяє розвитку сильної, диверсифікованої та відкритої економіки України шляхом покращення бізнес-середовища для малих та середніх підприємств, підвищення конкурентності ключових галузей економіки й забезпечення України можливостями скористатись перевагами від угод про вільну торгівлю.

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