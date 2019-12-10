У Кремнієвій долині інвесторам представлять 15 українських стартапів

Міністерство цифрової трансформації України оголошує конкурс технологічних стартапів, 15 переможців якого представлятимуть Україну на глобальній конференції підприємців та інвесторів Startup Grind Global 2020 у Кремнієвій долині.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

"Міністерство цифрової трансформації України спільно зі Startup Grind Kyiv за підтримки Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України» оголошують конкурс – можливість для 15 технологічних стартапів представляти Україну на 10-й глобальній конференції підприємців та інвесторів «Startup Grind Global 2020» у Кремнієвій долині", - йдеться у повідомленні.

Переможці конкурсу, зокрема отримають: квиток на участь у конференції, виставковий стенд, pr-підтримку організаторів конференції, покриття фінансових витрат на логістику.

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Загалом із 9 по 12 лютого наступного року на Startup Grind Global 2020 будуть представлені 300 стартапів від 125 країн, зокрема від України — 15 стартапів.

"Уперше Україну на світовій стартап-арені представить настільки масштабна національна делегація. Стати учасниками можуть зрілі стартапи, які побудували продукт, знають, що таке прибуток, не з чуток, готові до масштабування", - наголошують у міністерстві.

Для участі у конкурсі стартапам потрібно заповнити онлайн анкету до 12:00 16 грудня 2019 року. Розгляд анкет та оголошення переможців відбудеться 16–19 грудня 2019 року.

Як повідомлялося, Startup Grind Kyiv є офіційним представником Startup Grind та проводить регулярні події в Києві з 2014 року.

Програма USAID «Конкурентоспроможна економіка України» сприяє розвитку сильної, диверсифікованої та відкритої економіки України шляхом покращення бізнес-середовища для малих та середніх підприємств, підвищення конкурентності ключових галузей економіки й забезпечення України можливостями скористатись перевагами від угод про вільну торгівлю.