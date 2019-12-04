Програма дешевих кредитів для малого бізнесу стартує з 1 лютого

За ініціативою Президента України уряд готує до старту програму з підтримки мікро- та малого підприємництва.

Про це сказав Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, повідомляє Урядовий портал.

“За ініціативою Президента України Уряд готує до старту потужний інструмент — програму з підтримки мікро- та малого підприємництва. Вона запрацює з 1 лютого 2020-го року. Її суть дуже проста — стимулювати появу нових підприємців та заохотити повертатись наших заробітчан додому й відкривати бізнес тут”, - зазначив глава уряду.

За його словами, зараз напрацьовують всі необхідні рішення для запуску. Уже найближчим часом почнуть приймати заявки. А поки на сайті можна залишити запит, і коли програма запрацює, менеджери сконтактують щодо участі.

Обсяг кредиту — 1,5 млн грн на 5 років.

Прем’єр-міністр пояснив співвідношення відсоткових ставок.

“5% річних — якщо виручка до 25 млн грн і створюються мінімум 2 робочих місця; 7% річних — для бізнесу з виручкою до 25 млн грн, який не створює нових робочих місць (але за кожного нового працівника ставка знизиться на 0,5%!); 9% річних — для бізнесу з виручкою до 50 млн грн”, - зазначив Гончарук.

Для участі знадобиться бізнес-план, якщо планується запускати справу з нуля, позитивна фінансово-кредитна репутація та платіжна дисципліна.

Також зазначається, що стартапи зможуть брати участь лише від початку своєї діяльності, а діючий бізнес — лише той, що працює мінімум 12 місяців. При цьому, сам учасник інвестує 20% власних коштів від усіх витрат.